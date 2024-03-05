В России могут ввести налоговые льготы в зависимости от состава семьи

В России может измениться система налогообложения граждан — при расчете налогов будут учитываться не только доходы, но и состав семьи. Об этом «Ленте.ру» рассказал депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров.

«Общий подход следующий: для малоимущих семей с большим количеством детей налоги будут практически обнуляться, либо через механизм вычета, либо через какой-то другой. Для людей с высокими доходами и отсутствием детей налоги будут добавляться», — пояснил парламентарий.

По его словам, планируется ввести диверсифицированное налогообложение исходя из семейного положения и наличия детей — подобно практике советских времен. «Мы фактически перекрываем этот налог за счет изменения пропорций, исходя из состава семьи и наличия детей», — отметил Федоров.

Возможность изменить налоговую систему появилась из-за трудностей с выводом денег в офшоры после начала спецоперации и санкций. «Сейчас уход от налогов через офшоры в меньшей степени влияет на процесс, значит можно вводить прогрессивную или дифференцированную шкалу», — добавил депутат.

В конце февраля президент Путин в послании Федсобранию предложил настроить дифференцированное налогообложение и устранить лазейки для ухода от налогов.

Ранее президент предрек рост доли стран БРИКС в мировом ВВП к 2028 году.