Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России могут ввести налоговые льготы в зависимости от состава семьи

Депутат Федоров озвучил сценарий реформы НДФЛ с учетом наличия детей

close
100%
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

В России может измениться система налогообложения граждан — при расчете налогов будут учитываться не только доходы, но и состав семьи. Об этом «Ленте.ру» рассказал депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров.

«Общий подход следующий: для малоимущих семей с большим количеством детей налоги будут практически обнуляться, либо через механизм вычета, либо через какой-то другой. Для людей с высокими доходами и отсутствием детей налоги будут добавляться», — пояснил парламентарий.

По его словам, планируется ввести диверсифицированное налогообложение исходя из семейного положения и наличия детей — подобно практике советских времен. «Мы фактически перекрываем этот налог за счет изменения пропорций, исходя из состава семьи и наличия детей», — отметил Федоров.

Возможность изменить налоговую систему появилась из-за трудностей с выводом денег в офшоры после начала спецоперации и санкций. «Сейчас уход от налогов через офшоры в меньшей степени влияет на процесс, значит можно вводить прогрессивную или дифференцированную шкалу», — добавил депутат.

В конце февраля президент Путин в послании Федсобранию предложил настроить дифференцированное налогообложение и устранить лазейки для ухода от налогов.

Ранее президент предрек рост доли стран БРИКС в мировом ВВП к 2028 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами