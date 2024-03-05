Путин заявил о рекордном экспорте российской агропродукции

Россия достигла рекордных показателей в экспорте сельхозпродукции и заняла четвертое место в мире по этому направлению. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с аграриями, выручка от зарубежных поставок продовольствия составила $43,5 млрд, передает ТАСС.

«Мы стали четвертой страной в мире по экспорту агропродукции, по пшенице — первой страной в мире. Выручка достигла $43,5 млрд при реализации на внешних рынках», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что таких результатов российский агропромышленный комплекс ранее не показывал.

Путин также напомнил, что РФ входит в число мировых лидеров по производству мяса, что неразрывно связано с развитием агрономического сектора и обеспечением животноводства кормами.

Достигнутые рекордные показатели свидетельствуют об успешной реализации курса на наращивание экспортного потенциала российского АПК и повышение продовольственной безопасности страны.

До этого Путин объяснил рекордный объем строительства жилья в России.

Ранее Путин отметил вклад женщин в развитие России.