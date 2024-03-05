В России хотят сделать долгосрочные депозиты более выгодными

Центробанк намерен повысить привлекательность долгосрочных вкладов и безотзывных сберегательных сертификатов для граждан. Как сообщили «Российской газете» в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), рассматривается возможность увеличить страховое покрытие по таким продуктам до 2,8 млн руб. — вдвое больше нынешнего лимита в 1,4 млн руб.

«При этом одновременно изучается вопрос о снижении ставки отчислений банков в фонд страхования вкладов по долгосрочным депозитам», — отметили в АСВ.

Это, по замыслу регулятора, должно мотивировать банки предлагать более доходные долгосрочные депозиты для привлечения «длинных денег», необходимых для финансирования структурной трансформации экономики.

Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков подтвердил, что предложение ЦБ о повышении страховки по безотзывным сбережениям и вкладам свыше 3-5 лет до 2,8 млн руб. действительно прорабатывается.

«Я позитивно оцениваю эту новацию, она будет реализована в ближайшее время. Мы готовы подготовить соответствующий законопроект», — заявил депутат.

Увеличение лимита страхового возмещения, как ожидается, будет распространено не только на долгосрочные вклады, но и на безотзывные сберегательные сертификаты — новый инструмент, запуск которого анонсировал президент Путин. По его словам, сертификаты позволят гражданам размещать средства в банках на срок свыше 3 лет под более высокий процент, при этом депозиты будут застрахованы государством до 2,8 млн руб.

Эксперты считают, что предлагаемые меры будут стимулировать переток вкладов на длительные сроки, обеспечивая банки более устойчивым фондированием. В то же время отмечается, что в текущих условиях они вряд ли окажут заметное влияние на спрос, который сконцентрирован на коротких депозитах до года. Для повышения привлекательности «длинных» вкладов могут потребоваться дополнительные стимулы вроде налоговых льгот.

«Сейчас обсуждается, как не допустить досрочного снятия таких вкладов, в том числе возможность открывать безотзывные депозиты с запретом на частичное изъятие средств до окончания срока договора», — рассказал Аксаков.

До этого стало известно, что вкладчикам КИВИ банка выплатили страховое возмещение.

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