Большинство россиян выступили за прогрессивную шкалу налогообложения

Большинство россиян поддерживают введение в стране прогрессивной системы налогообложения доходов физических лиц. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные опроса исследовательского центра портала SuperJob.

За такой подход, при котором налоговая ставка повышается по мере роста доходов гражданина, высказались 64% респондентов, указавших, что считают это справедливой мерой.

«Инициативу ввести дифференцированный подход к налогообложению одобрили 64% опрошенных, поскольку они считают эту меру справедливой», — говорится в исследовании.

Вместе с тем 17% участников опроса выступили против подобных изменений, опасаясь, что это приведет к распространению практики выплаты «серых» зарплат с целью формального сохранения доходов ниже порога повышенной ставки.

«В таком случае работодатели снова будут выплачивать сотрудникам серую зарплату, чтобы официально она не превышала 400 тысяч рублей», — отмечается в исследовании.

Проект закона о переходе в России на прогрессивную шкалу налогообложения был начали готовить в конце февраля после соответствующего поручения президента Владимира Путина, данного им в послании Федеральному Собранию.

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