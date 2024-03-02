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В Венгрии заявили, что не нуждаются в поставках газа через Украину

Сийярто: Венгрии достаточно поставок через газопровод «Турецкий поток»

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РИА «Новости»

Для обеспечения безопасности поставок энергоресурсов Венгрия не нуждается в транзите газа через Украину. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

По словам министра, для энергетической безопасности страны достаточно поставок через газопровод «Турецкий поток». Однако «чем больше источников [энергии], тем лучше», поэтому Венгрия открыта для дискуссии по этому вопросу.

24 февраля аналитик назвал альтернативу поставкам газа в Европу через Украину.

18 февраля Путин заявил, что Украина «кассирует денежки» от России за транзит газа.

7 февраля стало известно, что Россия увеличила поставки трубопроводного газа в Европу в 1,4 раза.

Ранее Венгрия попросила Украину продолжить транзит российской нефти в Европу.

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