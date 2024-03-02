РФ не дала участникам конференции ВТО легализовать торговые барьеры

Российские делегаты, принявшие участие в 13-й министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО), не позволили оппонентам легализовать торговые барьеры под предлогом реализации экологической и климатической политики. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, слова которого передает ТАСС.

Конференция состоялась в Аду-Даби в период с 26 по 29 февраля. После ее завершения Решетников заявил, что в рамках общей декларации министров российская сторона считает свои обязанности выполненными.

«Не допустили попытки наших оппонентов легализовать применение торговых барьеров под лозунгами климатической и экологической политики», — добавил глава профильного ведомства.

При этом он не исключил, что попытки ввести торговые барьеры будут продолжаться. Как сказал российский министр, в ближайшие два года этот вопрос станет одним из ключевых в работе ВТО.

1 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Николая Платонова на должность постоянного представителя страны при Всемирной торговой организации. В тот же день глава государства подписал другой указ, в соответствии с которым с данного поста был снят Дмитрий Лякишев.

Ранее в РФ оценили готовность страны к дальнейшей интеграции в глобальную экономику.