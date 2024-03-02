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Минфин не получал запрос о допфинансировании отечественных самолетов

Минфин не получал запрос о допфинансировании самолетов МС-21 и SJ-100

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Министерство финансов Российской Федерации сообщило, что в ведомство не поступал вопрос о необходимости выделения дополнительного финансирования для ряда отечественных самолетов, сроки поставок которых изменились. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вопрос о необходимости выделения дополнительного финансирования в адрес Минфина России не поступал», — заявили в министерстве.

29 февраля глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что серийный выпуск самолетов МС-21 может начаться в ближайшие два года. Чемезов отметил, что до конца 2024 года серийный выпуск МС-21 не начнется. По его словам, скорее всего, это произойдет в 2025 году или даже в 2026-м.

До этого глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что российские гражданские самолеты и МС-21 и Superjet планируется объединить под общий авиационный бренд. По его словам, конечное решение по данному вопросу будет объявлено в ближайшее время.

Ранее в Минтрансе высказались об альтернативных способах пополнения авиапарка России.

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