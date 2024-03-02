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Россия через два года может стать четвертой экономикой мира

Аналитик Гришунин: высокие инвестиции позволят РФ войти в топ-4 экономик мира

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Чтобы войти в топ-4 экономик мира России необходимо обогнать Японию. Для этого потребуются значительные инвестиции. Таким мнением с РИА Новости поделился управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

В ближайшие два года инфляционные процессы в Японии могут привести к сокращению ВВП страны по паритету покупательной способности, отметил эксперт. Тогда у России будет возможность обогнать экономику Страны восходящего солнца.

Прошлым летом Всемирный банк опубликовал данные ВВП стран мира за 2022 год по паритету покупательной способности. Россия заняла пятое место с $5,33 трлн. Первая четверка осталась без изменений: Китай ($30,3 трлн), США ($25,5 трлн), Индия ($11,8 трлн) и Япония ($5,7 трлн).

По итогам 2023 года Япония впервые за пять лет вошла в рецессию.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что в ближайшее время его страна дорастет до третьей экономики мира.

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