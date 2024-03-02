Глава Минэкономразвития заявил, что программа Путина обеспечит рост ВВП на 3%

План действий, который позволит поддержать позитивную динамику ВВП России и обеспечить рост российской экономики на уровне 3% к 2030 году, содержится в послании президента страны Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, сообщает РИА Новости.

«Мощный каркас экономических решений, который сейчас был озвучен в послании и будет заложен в план действий, насыщен ресурсами, позволит поддержать позитивную динамику, которая сейчас есть, с выходом на рост экономики в 3% к 2030 году», — сказал министр.

По его словам, в апреле будут предоставлены окончательные цифры по динамике.

Как обратил внимание Решетников, послание главы государства по сути является комплексной программой развития России до 2030 года. В нем обозначено «много треков».

«Из того, что особо значимо для экономики — это все, что касается развития экономики предложения», — продолжил министр.

Он отметил, что это трек, связанный с национальным проектом технологического лидерства РФ. В его основе лежат собственные технологии, которые должны поддержать экономику предложения — это станкостроение, микроэлектроника, беспилотные летательные аппараты и другое, заявил Решетников.

Среди других важных для экономики блоков министр выделил темы поддержки инвестиций и регионов.

«По поддержке регионов — это и списание задолженности при условии, что регионы будут направлять средства на поддержку инфраструктуры, то, о чем регионы просили; и инфраструктурные бюджетные кредиты», — сказал он.

Решетников также отметил поддержку российским лидером продолжения «тех инструментов», которые были наработаны «за эти годы».

29 февраля Путин выступил с двухчасовым посланием Федеральному собранию РФ. В своей речи президент оценил текущую ситуацию на Украине и в мире, анонсировал запуск пяти новых нацпроектов и рассказал об инициативах в социальной сфере.

Ранее в Кремле оценили реакцию других стран на послание Путина.