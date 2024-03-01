Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стал известен объем экспорта украинских грузов по черноморскому коридору в феврале

Украина экспортировала рекордный объем грузов по черноморскому коридору в феврале

close
100%
Yoruk Isik/Reuters

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что украинская сторона экспортировала 8 млн тонн грузов, в том числе 5,2 млн тонн сельскохозяйственной продукции, по черноморскому коридору в феврале 2024 года. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, это рекордные показатели не только по украинскому коридору, но и с начала российско-украинского конфликта.

До этого Кубраков заявил, что после открытия украинской стороной в августе прошлого года временных маршрутов для судов в Черном море было перевезено более 20 млн тонн грузов.

Ранее Кубраков сообщил, что с момента прекращения зерновой сделки в июле прошлого года в стране было повреждено почти 200 объектов портовой инфраструктуры

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле зерновую сделку. Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. 17 июля 2023 года сделка прекратила действие.

Ранее эксперт рассказал, что может быть вместо прежней зерновой сделки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами