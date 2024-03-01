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Костин дал прогноз по ключевой ставке

Костин: ключевая ставка в РФ будет снижаться аккуратно, к концу года будет 13%

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Ключевая ставка в России к концу 2024 года снизится до 13%, считает глава ВТБ Андрей Костин. Его слова приводит агентство «Прайм».

«Мы считаем, что со второго полугодия ставка точно должна пойти потихоньку вниз, но аккуратно, по-женски будет снижаться, потихонечку», — сказал спикер.

На февральском заседании Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых после пяти повышений подряд. Решение соответствовало консенсус-прогнозам. Какими могут быть дальнейшие шаги Банка России и что будет с курсом рубля и ставками по вкладам и кредитам — в материале «Газеты.Ru».

До этого председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказал мнение, что ключевую ставку ЦБ нужно снижать в ближайшее время. Ранее принятые меры по ужесточению денежно-кредитной политики уже дали свои результаты, считает Аксаков.

Ранее Банк России ужесточил требования к ипотеке для закредитованных заемщиков.

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