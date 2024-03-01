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Эксперты назвали две сферы, в которые в России вкладывают больше всего ресурсов

Политолог Гращенков: демография и оборонка – главные направления развития РФ

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Александр Мельников/РИА «Новости»

В России формируется переориентация социального развития с акцентом на улучшение демографической ситуации и повышение обороноспособности страны, считает политолог и политтехнолог Илья Гращенков. В эти две сферы вкладываются основные средства, заявил он в беседе с Tsargrad.tv.

«Формируется система, что деньги идут на эти два направления, чтобы больше рожали и лучше защищались, — считает политолог. — Остальные направления подверстываются под эти два мейнстримных — в том числе образовательная система, которая призвана стать более прагматичной с точки зрения выращивания кадров, инженерных, военных и прочих».

Вопросы здравоохранения, развития кадровой системы тоже можно отнести к этим двум направлениям, считает Гращенков. Хотя президент РФ Владимир Путин подчеркивает, что допускать новую гонку вооружений нельзя, он в то же время соглашается, что эта гонка уже идет – к примеру, рассказывая о новых «Кинжалах» и «Цирконах», добавил эксперт.

В целом, по мнению политолога, из послания Путина Федеральному собранию следует, что он доволен действующим правительством. В случае своего переизбрания ротация будет минимальной, главные «акторы» сохранят свои места, заключил Гращенков.

Напомним, с очередным посланием Федеральному собранию Путин выступил накануне – оно длилось более двух часов и стало рекордным по продолжительности. В Госдуме по итогам выступления президента пообещали представить предложения по реализации поручений до 6 марта.

Эксперты ранее сообщили о революционном заявлении Путина в послании ФС.

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