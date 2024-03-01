Состояние богатейших россиян выросло более чем на $11 млрд

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $11,084 млрд с начала 2024 года. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

Так с января сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко заработал $3,86 млрд, его состояние увеличилось до $22,7 млрд.

Основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов разбогател на $2,08 млрд, его состояние теперь составляет $23 млрд.

Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин заработал $1,49 млрд, увеличив свое состояние до $25,4 млрд.

При этом больше всех денег потерял акционер производителя природного газа «Новатэк» Геннадий Тимченко, его состояние сократилось на $1 млрд, до $13,2 млрд.

Агентство Bloomberg с марта 2012 года публикует рейтинг Bloomberg Billionaires Index, куда включены данные о состоянии 500 богатейших людей планеты.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявлял, что растущие доходы российских миллиардеров говорят о том, что фондовый рынок начал восстанавливаться.

Ранее в Минтруде РФ оценили рост реальных зарплат в стране.