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Вступили в силу новые ограничения Центробанка России на выдачу ипотеки

Центробанк России ужесточил требования к ипотеке для закредитованных заемщиков

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Банк России повысил для кредитных организаций надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, которые выдаются закредитованным заемщикам, передает ТАСС.

Причина — существенное ухудшение стандартов кредитования на рынке ипотеки на фоне быстрого роста кредитования. За последние два года доля кредитов, предоставленных заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80%, выросла почти в два раза и составила 47% в третьем квартале 2023 года.

Такое решение должно заставить банки реже выдавать кредиты на жилье таким заемщикам.

Теперь надбавка при показателе долговой нагрузки заемщика выше 80% и первоначальном взносе 10-15% будет составлять 9, при взносе 15-20% — 8, при взносе 20-30% — 7, при взносе 30-50% - 6 (ранее - 2), а при первоначальном взносе от 50% надбавка к коэффициенту риска будет 5 (ранее - 1).

В последний раз регулятор повышал надбавки 1 октября прошлого года.

28 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию предложил продлить программу «Семейная ипотека» до 2030 года.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 16%.

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