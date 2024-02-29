Выплаты за классное руководство собираются повысить до 10 тыс. рублей

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что в городах, где проживает менее 100 тысяч человек, планируется повысить выплаты за классное руководство до 10 тысяч рублей. Слова министра передает РИА Новости.

Кравцов обратил внимание на слова президента РФ Владимира Путина о том, что необходимо повышать выплаты за классное руководство, особенно в тех населенных пунктах, где проживают менее 100 тысяч человек.

«По поручению главы государства увеличим ее двукратно до 10 тысяч рублей», — сказал министр.

Он добавил, что планируется организовать работу с регионами, чтобы с 1 сентября текущего года всем советникам директоров по воспитанию в школах и колледжах поступали выплаты в 5 тысяч рублей.

Владимир Путин в 19-й раз обратился с посланием к Федеральному собранию России. Церемония прошла в столичном Гостином дворе. Глава государства зачитывал текст два часа и шесть минут — это рекорд продолжительности подобных обращений. В своем выступлении он коснулся спецоперации на Украине, объявил о пяти новых нацпроектах и призвал вставать на лыжи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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