В Госдуме допустили, что «посмотрят» в сторону прогрессивной шкалы налогообложения

Госдума и правительство России могут подумать об изменении нынешней плоской шкалы налогообложения на прогрессивную. Об этом «Газете.Ru» сообщил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, комментируя предложение Владимира Путина «продумать» налоговые изменения. Депутат заявил, что элементы прогрессивной шкалы в налоговой системе уже есть — в России повысили на 2% налог для людей с доходом свыше 5 млн руб. в год.

«Президент в своем послании сформулировал необходимость модернизации налоговой политики, исходя из приближения к идеалу справедливости. Было сказано и о налогах для физических лиц, и о налогах для компаний. Мы должны сегодня, как Государственная дума, совместно с правительством проработать варианты, когда компании, которые зарабатывают больше, будут платить больше. Такие примеры у нас есть. Был момент, когда мы оценили рост прибыли некоторых компаний, они заплатили дополнительный налог. Возможно, мы посмотрим в эту сторону, возможно — в сторону прогрессивной шкалы налогообложения. У нас есть уже элементы прогрессивной шкалы налогообложения — это те самые дополнительные 2%, которые берутся с дохода физического лица после 5 млн руб. Эта налоговая ставка была абсолютно нормально воспринята людьми. За много лет я, как руководитель Российского союза налогоплательщиков, ни разу не слышал ни одной жалобы, потому что люди знают, что эти 2% идут напрямую в фонд «Круг добра» для финансирования лечения хронических тяжелых заболеваний нашим детям. Налог такого формата не вызвал никаких нареканий», — сказал он.

Кирьянов добавил, что бизнес должен работать эффективнее — для себя и для государства, «чтобы платить больше налогов».

«Вторая составляющая вопроса по изменению налогообложения заключается в том, что надо поддерживать тот бизнес, который сегодня растет и развивается, и стимулировать людей к созданию своего бизнеса, к активному проявлению себя как налогоплательщика. Это очень важная история, которая позволит нам еще больше поднять планку по налоговым поступлениям от малого и среднего бизнеса. У нас, в общем-то, неплохие результаты, но, конечно, малый и средний бизнес должны работать более эффективно и для себя, чтобы больше зарабатывать, и для государства, чтобы больше платить налогов. Эта эффективная работа заложена была и в формате предложений по налоговой амнистии за дробление бизнеса. Это вопрос беспокоящий, мы над ним тоже будем работать», — уточнил он.

Депутат добавил, что до 6 марта предложение будет прорабатываться в комитетах нижней палаты парламенты, после чего вопросом займется рабочая группа. По словам Кирьянова, в течение года изменения должны быть зафиксированы в налоговом кодексе.

«Сегодня мы в комитете по экономической политике уже собрались после послания, предварительно обсудили. В срок до 6 марта надо проработать послание в комитетах и мы выходим уже со своими предложениями и вопросами на рабочую группу, которую в Госдуме возглавляет Александр Жуков, первый заместитель председателя. Естественно, в ближайшие дни будут совещания в правительстве. И по механике все то, что сегодня было сказано, должно завершиться в ближайшие несколько месяцев. То есть мы должны определить, например, по налогам, в течение этого года зафиксировать все наши идеи и предложения в налоговом кодексе. И это изменения, которые будут действовать, как сказал президент, до 2030 года, чтобы у предпринимателей был понятный горизонт роста, понятный формат принятия решений по своему бизнесу», — заключил он.

29 февраля президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил сделать систему налогообложения «более справедливой».

Ранее сообщалось, что Силуанов после слов Путина пообещал совершенствовать систему налогообложения.