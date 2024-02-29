Сбер готов оперативно начать разработку безотзывного сберегательного сертификата

Сбербанк готов оперативно начать разработку безотзывного сберегательного сертификата, заявил журналистам первый зампред кредитной организации Кирилл Царев. С идеей ввести такой инструмент для россиян выступил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

«Сбербанк готов оперативно начать разработку данного нового продукта, в настоящий момент мы ждем детали по его условиям от правительства РФ», — сказал Царев.

В ходе послания Путин отмечал, что благодаря сберегательному сертификату граждане РФ смогут размещать свои средства в банках на срок до 3 лет. При этом они будут застрахованы в объеме до 2,8 млн рублей — эта сумма в два раза больше, чем по обычным банковским депозитам.

Глава государства рассказал, что такой сертификат будет безотзывным, в связи с чем банки смогут предлагать клиентам более высокий процентный доход.

Ранее в Сбере появился вклад для клиентов с детьми.