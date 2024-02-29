Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Сбер готов оперативно начать разработку безотзывного сберегательного сертификата

В Сбербанке готовы начать разработку безотзывного сберегательного сертификата

close
100%
Александр Полегенько/РИА Новости

Сбербанк готов оперативно начать разработку безотзывного сберегательного сертификата, заявил журналистам первый зампред кредитной организации Кирилл Царев. С идеей ввести такой инструмент для россиян выступил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

«Сбербанк готов оперативно начать разработку данного нового продукта, в настоящий момент мы ждем детали по его условиям от правительства РФ», — сказал Царев.

В ходе послания Путин отмечал, что благодаря сберегательному сертификату граждане РФ смогут размещать свои средства в банках на срок до 3 лет. При этом они будут застрахованы в объеме до 2,8 млн рублей — эта сумма в два раза больше, чем по обычным банковским депозитам.

Глава государства рассказал, что такой сертификат будет безотзывным, в связи с чем банки смогут предлагать клиентам более высокий процентный доход.

Ранее в Сбере появился вклад для клиентов с детьми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами