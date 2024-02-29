Экономист оценил спрос на семейную ипотеку в случае ее продления до 2030 года

Спрос россиян на семейную ипотеку под 6% повысится на 40-50% от текущего уровня в случае продления программы до 2030 года. Такой прогноз «Газете.Ru» дал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, комментируя соответствующее предложение президента РФ Владимира Путина в ходе оглашения послания Федеральному собранию 29 февраля.
«Спрос на семейную ипотеку всегда был высоким, а после того, как льготную ипотеку под 8% отменят с 1 июля (или сохранят только в отдельных регионах), спрос на семейную ипотеку может существенно вырасти. Хотя ажиотажа в ближайшее время не будет. В ряде регионов есть демографические проблемы, и там многие желающие не подойдут под критерии участия в семейной ипотеке. Но в данной программе хорошо то, что у молодых семей будет шанс приобрести доступное и качественное жилье», — отметил Лобода.
По его словам, продление семейной ипотеки даст шанс строительной отрасли на сохранение высокого спроса на жилье и высоких темпов роста.
«Из минусов этой программы можно назвать высокий первоначальный взнос в 30% от стоимости жилья и очень невысокий максимальный порог кредита (12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн рублей — для других регионов) при том, что цены на жилье в новостройках растут и будут продолжать расти. Стоило бы повысить максимальный размер кредита хотя бы до 15 млн рублей для всех регионов», — предложил Лобода.
По его словам, семейная ипотека доступна не всем, и ее продление не приведет к сильному росту закредитованности населения. Доля просрочки по ипотечным кредитам, в том числе, по семейной ипотеке, не очень велика, и она, скорее всего, после продления не будет сильно расти, счел экономист. В целом решение сохранить семейную ипотеку выглядит правильным и своевременным, заключил он.
Предложив продлить семейную ипотеку в России, Путин уточнил, что за последние шесть лет миллионы семей улучшили условия, в том числе благодаря семейной ипотеке. Особое внимание глава государства предложил уделить семьям с детьми до шести лет.
Ранее Путин анонсировал ипотеку со льготной ставкой 2% для участников спецоперации.