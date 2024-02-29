Силуанов рассказал про реализацию «экономического чуда» в РФ

Все задачи в сфере экономики для реализации идеи «экономического чуда» в России тщательно просчитаны и рассчитаны с точки зрения приоритетности вложения ресурсов. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

«Это экономическое чудо — это задачи в области экономики, все эти задачи рассчитаны и просчитаны с точки зрения приоритета вложения ресурсов. Напомню, это наш технологический суверенитет, микроэлектроника, авиастроение, станки, оборудование, инфраструктура, поддержка граждан и тд.», — пояснил Силуанов.

До этого Силуанов пообещал профинансировать все поручения президента РФ Владимира Путина озвученные в ходе послания Федеральному собранию.

Кроме того, министр сообщил о том, что в Минфине уже готовят предложения по совершенствованию налоговой системы будут подготовлены и представлены правительству в текущем году. Затем они пройдут обсуждение и согласование с парламентом.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что все поручения президента будут исполнены.