Стало известно, когда может начаться серийный выпуск самолетов МС-21

Серийный выпуск самолетов МС-21 может начаться в ближайшие два года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу «Ростеха» Сергея Чемезова.

Чемезов заявил журналистом, что до конца 2024 года серийный выпуск МС-21 не начнется. По его словам, скорее всего, это произойдет в 2025 году или даже в 2026-м.

«Надо завершить все испытания. <...> Мы все-таки беспокоимся о безопасности всех нас, мы же будем летать на этих самолетах», — добавил глава «Ростеха».

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что российские гражданские самолеты и МС-21 и Superjet планируется объединить под общий авиационный бренд. По его словам, конечное решение по данному вопросу будет объявлено в ближайшее время.

В конце декабря 2023 года самолет МС-21 получил одобрение на перевозку максимального количества пассажиров — 211 человек. Испытания подтвердили соответствие воздушного судна нормам авиационной безопасности и функционирования аварийно-спасательного оборудования.

Ранее в России призвали признать и решить проблему «увядания» импортных самолетов.