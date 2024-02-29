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Путин заявил о важности доступа к высокоскоростному интернету по всей РФ

Путин заявил о важности доступа к высокоскоростному интернету по всей России

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Доступ россиян к высокоскоростному интернету должен быть обеспечен на всей территории страны в пределах текущего десятилетия. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.

«В горизонте текущего десятилетия нужно обеспечить доступ к высокоскоростному интернету практически на всей территории России», — отметил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что для заданных целей будет кратно расширена спутниковая группировка, на развитие которой правительство направит 116 млрд руб.

«Условия для использования цифровых систем должны быть не только в мегаполисах, но и в малых городах», — заявил он.

Президент пояснил, что высокоскоростной интернет должен появиться в селах, деревнях, вдоль федеральных и региональных автотрасс.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходило в Гостином Дворе. Трансляцию обращения также можно было посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и ряде российских кинотеатров.

Как объяснил сам глава государства, послание с учетом внутриполитического календаря будет постановкой задач на ближайшие шесть лет.

Ранее Путин взорвал информационную бомбу своим посланием Федеральному собранию.

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