Матвиенко: все поручения президента будут исполнены

Все меры, оглашенные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, будут исполнены, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Ее слова приводит ТАСС.

«Каждая цифра, озвученная до рубля, она просчитанная, она продуманная, взвешенная и обеспечена источниками. Точно можно не сомневаться, что все, о чем сказал президент, безусловно, будет исполнено», — заявила спикер.

Совет Федерации утвердит меры по реализации послания 5 марта.

В этом году послание Путина побило рекорд продолжительности. Оно длилось дольше двух часов. В числе тем, затронутых президентом, — повышение МРОТ, льготная ипотека для новых регионов, сохранение объектов культурного наследия страны, изменение системы налогообложения и другие.

Кроме того, президент предрек рост доли стран БРИКС к 2028 году до 36,6% против 27,8% у G7.

Ранее аналитики оценили идею создания новой финансовой системы БРИКС на основе блокчейна.