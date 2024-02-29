Путин предложил изменить подход к проверкам бизнеса

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что временный мораторий на проверки бизнеса себя оправдал.

«Мы пошли на такое решение, как временные моратории на проверки. Эта мера себя полностью оправдала. Компаниям, которые гарантируют высокое качество товаров и услуг, несут ответственность перед потребителями, действительно можно и нужно доверять», — сказал Путин.

Он отметил, что 1 января 2025 года необходимо отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса.

Глава государства предложил перейти на риск-ориентированный подход и минимизировать проверки. Он добавил, что такой подход необходимо закрепить законодательно.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и ряде российских кинотеатров.

Ранее Путин поручил отработать новую модель оплаты труда бюджетников по пилотным проектам.