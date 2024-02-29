Путин предложил списать задолженности регионов России по бюджетным кредитам

Президент Российской Федерации Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил списать две трети задолженности российских регионов по бюджетным кредитам, это позволит им сохранять примерно 200 млрд рублей ежегодно.

«Мы решили списать две трети задолженности по кредитам, предоставленным регионам», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что сэкономленные 200 млрд рублей должны быть направлены на инвестиции и инфраструктурные программы.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и в ряде российских кинотеатров.

В прошлый раз российский президент оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Как правило, глава российского государства обращается с посланием к парламенту каждый год.

Ранее Путин заявил, что сегодня Россия отстаивает свои суверенитет и безопасность.