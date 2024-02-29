Путин поручил смягчить налоговый режим для производственных МСП

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поручил смягчить налоговый режим для производственных субьектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Он также предложил предоставить некрупному бизнесу право раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода. Также Путин поручил с 2025 года предусмотреть постепенное увеличение платежей для компаний, которые переходят с упрощенной на общую систему налогообложения.

До этого Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что российская экономика к сегодняшнему дню является крупнейшей экономикой Европы по размеру ВВП и пятой в мире. Он добавил, что экономика России становится более сложной, технологичной и несырьевой, и уже в ближайшей перспективе она войдет в четверку крупнейших экономик мира.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и в ряде российских кинотеатров.

Ранее Путин заявил, что сегодня Россия отстаивает свои суверенитет и безопасность.