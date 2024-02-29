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Путин поручил кабмину дать амнистию компаниям, использующим схемы налоговой оптимизации

Путин поручил проработать вопрос амнистии для некрупных компаний

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Depositphotos

Президент Российской Федерации Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил правительству проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которым пришлось прибегнуть к использованию схем налоговой оптимизации.

Глава государства подчеркнул, что все меры поддержки предприятий должны быть увязаны с ростом заработных плат российских граждан.

Говоря о недопустимости притеснения бизнеса, Путин подчеркнул, что призвание власти — помогать.

Президент отметил, что работающий в Российской Федерации бизнес должен иметь гарантии неприкосновенности активов.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и ряде российских кинотеатров.

В прошлый раз российский президент оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Как правило, глава российского государства обращается с посланием к парламенту каждый год.

Ранее Путин заявил, что сегодня Россия отстаивает свои суверенитет и безопасность.

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