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Путин анонсировал новые налоговые вычеты

Путин анонсировал налоговые вычеты для проходящих диспансеризацию и сдающих ГТО

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию анонсировал новые налоговые вычеты для проходящих диспансеризацию и сдающих нормы ГТО («Готов к труду и обороне»).

Путин отметил, что налоговые вычеты с 2025 года будут введены для всех, кто регулярно проходит диспансеризацию и сдает нормативы ГТО.

«За последние годы у нас в разы выросло число граждан, которые регулярно занимаются спортом. Это одно из наших значимых достижений. Нужно поощрять людей, которые ответственно относятся к своему здоровью», — заявил он.

Глава государства отметил, что за счет федеральных ресурсов нужно ежегодно строить в регионах, прежде всего в малых городах, дополнительно не менее 350 спортивных объектов. Путин отметил, что на строительство спортивных объектов в регионах за шесть лет будет направлено дополнительно порядка 65 млрд рублей.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и ряде российских кинотеатров.

Ранее Путин заявил, что настало время России.

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