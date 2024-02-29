Путин поручил кабмину увеличить финансирование программ по продвижению русского языка

Президент Российской Федерации Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил правительству увеличить финансирование программ по продвижению русского языка в мире.

«Отдельно прошу правительства увеличить финансирование международных программ в сфере продвижения русского языка и нашей многонациональный культуры, прежде всего в пространстве СНГ», — сказал глава государства.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и ряде российских кинотеатров.

Как объяснил сам глава государства, послание с учетом внутриполитического календаря будет постановкой задач на ближайшие шесть лет. Ожидается, что оно будет включать темы социально-экономического развития РФ, военной операции, вопросы безопасности и суверенитета.

В прошлый раз российский президент оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Как правило, глава российского государства обращается с посланием к парламенту каждый год.

Ранее Путин заявил, что сегодня Россия отстаивает свои суверенитет и безопасность.