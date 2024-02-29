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Эксперты НИУ ВШЭ назвали самые популярные месяцы для рождения детей

Эксперты НИУ ВШЭ рассказали, что в России больше всего детей рождается летом

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Shutterstock

В период с 2000 по 2022 год большинство детей в России рождалось в июле и августе, показала статистика. Такая сезонность была обусловлена в первую очередь уровнем доходов домохозяйств, заявили эксперты из НИУ ВШЭ рассказали в статье «Социально-экономические детерминанты выбора месяца рождения ребенка в Российской Федерации».

Специалисты считают, что чем лучше доход семьи, тем чаще рождение ребенка планируется на лето. Они объясняют сезонность рождаемости детей следующими факторами: социальными (праздники, миграция, сезонность браков), социально-демографическими, экологическими, биологическими (физическая нагрузка, структура питания).

В 2022 году коэффициент рождаемости (количество детей в среднем на одну женщину) в России составил 1,42. По данным Росстата, для демографического баланса этот коэффициент должен быть выше и составлять 2,15.

По словам ученых НИУ ВШЭ, планирование рождения ребенка на лето экономически целесообразно тем, что женщина может сэкономить на покупке теплой верхней одежды для беременных, ее рацион можно разнообразить сезонными фруктами и овощами.

Также специалисты рассказали, что возраст матери оказался статистически важным фактором при выборе рождения в феврале, апреле, июле, сентябре и октябре. В то же время уровень ее образования и здоровья оказались статистически незначимыми для выбора месяца рождения.

До этого в России придумали, как можно повысить рождаемость. По словам руководителя проекта «Демографическая платформа.РФ» Сергея Чеснокова, в этом мог бы помочь сухой закон. Эксперт напомнил, что сухой закон внес существенный вклад в улучшение демографии СССР в конце 80-х годов. Кроме того, помогли меры поддержки студентов и молодых семей.

Вместе с тем выяснилось, что россияне стали чаще рожать троих детей. По данным Минтруда, за последние шесть лет коэффициент рождений третьих и последующих детей повысился на 12%. Однако, по словам чиновников, этих показателей недостаточно для достижения поставленных демографических целей.

Ранее Путин назвал причины снижения рождаемости в России.

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