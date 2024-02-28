Стало известно о подорожании посуточной аренды квартир в России

Посуточная аренда трехкомнатных квартир в России за год подорожала на 17% до 3,5 тыс. рублей в среднем в феврале 2024 года, а объектов с четырьмя комнатами и более — на 31%, до 5,9 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании компании «Авито Недвижимость», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

По сравнению с февралем 2023 года, в аналогичном месяце 2024-го стоимость посуточной аренды «трешек» больше всего выросла в Удмуртии (+50%), Татарстане, Ростовской, Волгоградской, Кировской областях и Пермском крае (по +40% в каждом).

Дороже всего снять трехкомнатную квартиру на сутки стоит в Москве (7 тыс. рублей) и Подмосковье (6 тыс. рублей), Краснодарском крае и Санкт-Петербурге (по 5 тыс. рублей за ночь в каждом). Самые доступные цены — в Брянской (2,2 тыс. рублей), Тверской (2,3 тыс. рублей), Смоленской и Саратовской областях (по 2,5 тыс. рублей).

В сегменте посуточной аренды трехкомнатных квартир количество предложений за год в среднем по стране выросло на 18%.

В Дагестане число доступных для краткосрочной аренды «трешек» за этот период удвоилось, в Калининградской области — выросло на 55%, в Ярославской области — на 42%, в Татарстане — на 41%. Меньше выбор посуточных трехкомнатных квартир стал в Кировской (-23%) и Тверской областях (-9%), Севастополе (-9%), Вологодской и Свердловской областях, Москве (по -6% в каждом).

В феврале 2024 года больше всего трехкомнатных квартир в посуточную аренду предлагали Краснодарский край, Ленинградская и Московская области, а также Санкт-Петербург и Москва. В каждом из этих субъектов России было доступно для бронирования более 500 вариантов трехкомнатных квартир.

Больше всего цены на аренду четырехкомнатных и более квартир в феврале 2024 года выросли в Ставропольском крае (на 71% в годовом выражении), в Калининградской области (на 60%), в Московской области (на 49%).

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В сегменте посуточной аренды квартир с четырьмя комнатами и более количество предложений выросло на 12%. Самое заметное увеличение было в Краснодарском крае (+57%), Дагестане (+56%), Москве и Санкт-Петербурге (+11% в каждом).

Люди выбирают краткосрочную аренду квартир за наличие собственной кухни, возможность заехать с питомцами и разнообразие вариантов, в том числе и по размеру.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что происходит с ценами на аренду жилья в России.