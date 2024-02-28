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Экономист оценила спрос на самозапрет на кредиты с 1 марта 2025 года

В РЭУ Плеханова не ждут ажиотажного спроса на самозапрет на кредиты через год

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Павел Бедняков/РИА Новости

Ажиотажного спроса россиян на самозапрет на кредиты после его появления в стране — с 1 марта 2025 года — ждать не стоит. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.

«Да, будут те, кто 1 марта 2025 года напишут заявления о самозапрете. По-моему мнению, это будут пенсионеры, которые уже знают о данной возможности, студенты, которым родители подсказали, что это необходимо. Но в любом случае, это процесс не одного дня, некоторые граждане будут подождут немного, чтобы понять, как работает данный механизм», — отметила экономист.

По ее словам, также самозапрет на выдачу кредитов будет востребован у граждан России, которые уехали жить за границу: для них это актуально с точки зрения защиты от мошенников.

«При наличии самозапрета и утечке данных злоумышленники не смогут оформить кредитные продукты на граждан в онлайн-формате, что послужит защитой. Они также смогут оформить заявления с первого дня функционирования данной опции, но это коснется только тех, кто финансово грамотен и понимает механизмы работы», — заключила Коваленко.

Она добавила, что самой активной категории граждан РФ — в возрасте от 25 до 45 лет — стоит воспользоваться самозапретом для защиты от аферистов. Но данная категория населения будет использовать такую возможность крайне редко, и не стоит ожидать, что они это сделают в первые дни функционирования самозапрета, подытожила экономист.

Президент России Владимир Путин 26 февраля подписал закон, который позволяет гражданам РФ с 1 марта 2025 года устанавливать самозапрет на получение кредитов и займов.

Ранее в ЦБ сообщили «Газете.Ru», что процедура подачи самозапрета на кредиты и микрозаймы для россиян будет максимально простой и понятной.

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