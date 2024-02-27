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На выставке «Россия» в павильоне Сбера стартовали AR-экскурсии

Посетителям павильона Сбера на ВДНХ покажут, как устроен банкомант

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Пресс-служба Сбера

На Международной форуме-выставке «Россия» в павильоне Сбера на ВДНХ стартовала экспозиция с технологией дополненной реальности (AR), сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что посетителям расскажут историю сторублевых купюр, а также продемонстрируют внутреннее строение банкоматов 1996 и 2023 годов.

«В павильоне Сбера теперь можно еще глубже погрузиться в мир современных технологий. Гостей экспозиции ожидают несколько новых AR-инсталляций, с помощью которых можно увидеть, как оживает история 100-рублевой купюры, или сравнить старые модели банкоматов с новыми, проведя виртуальный рентген гаджетами», — рассказал начальник Центра технологий метаверса Сбербанка Максим Козлов.

Он уточнил, что реализованная совместно с партнерами банка идея направлена на создание новых впечатлений. Также предполагается, что это поможет людям интегрироваться в мир инноваций и технологий.

Как рассказали в Сбере, для посещения экскурсии в дополненной реальности нужно активировать камеру своего смартфона или специального планшета сотрудников павильона, а затем считать QR-код на банкомате, направить на маркер и следовать указаниям на дисплее. Проект был реализован командой Сбера и компанией СберМаркетинг.

Во время экскурсии можно будет увидеть банкноты за последние 125 лет. Кроме того, дополненная реальность продемонстрирует, как изнутри выглядит банкомат, когда в него вносят наличные.

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