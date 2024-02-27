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Россиянин запустил в ОАЭ финтех для состоятельных инвесторов

Экс-топ-менеджер банка «Тинькофф» запустил в ОАЭ финтех для богатых инвесторов

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Ahmed Jadallah/Reuters

Экс-руководитель Tinkoff Private Илья Опренко запустил в ОАЭ цифровую платформу по управлению капиталом Skyfort. Об этом сообщает РБК.

Она ориентирована на состоятельных россиян и жителей Ближнего Востока и Африки с состоянием от $250 тыс. до $10 млн.

Опренко покинул «Тинькофф» в августе прошлого года. Вместе с ним Skyfort основали экс-топ-менеджер BCG Сергей Ишков и бизнесмен Игорь Смирнов. Компания зарегистрирована в специальной финансовой зоне Абу-Даби.

По словам Опренко, в проект инвестировали сооснователи и частные инвесторы. Этих средств должно хватить на ближайшие три года, включая выход в новые страны.

Skyfort позволит клиентам через одну платформу управлять активами и участвовать в сделках на мировых рынках. Сервис будет работать как с акциями и облигациями, так и с недвижимостью, венчурным капиталом и криптовалютами.

В ближайшее время компания сосредоточится на клиентах из России и стран СНГ. В дальнейшем она планирует выход на Ближний Восток и в Африку. По словам Опренко, там есть спрос на качественные финансовые услуги.

В начале февраля потерявший деньги из-за мошенников россиянин отсудил у банка крупную компенсацию.

Ранее компании стали чаще открывать брокерские счета в Сбере

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