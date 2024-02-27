Магазины популярных брендов электроники распродают остатки перед закрытием

В различных регионах России начали закрываться последние специализированные магазины LG, Bosch и Sony. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на свои источники.

Представители технической поддержки уточнили, что некоторые из этих магазинов будут продолжать работать до лета, чтобы избавиться от оставшегося товара. До настоящего времени розничные партнеры зарубежных производителей не закрывали свои магазины из-за возможных штрафов со стороны арендодателей, утверждают участники рынка. Вместо закрытых магазинов компаний уже появляются точки продаж от поставщиков из Турции и Китая.

По данным «Ъ», в начале февраля 2024 года магазины LG и Sony закрылись в ТЦ «Афимолл Сити». Вместо магазина LG в ближайшее время планируется открытие магазина Grundig (принадлежит турецкой компании Arcelik). Представители LG сообщили, что все магазины бренда были закрыты из-за проблем с поставками. Согласно информации на сайте LG, в Москве у компании было четыре магазина. Операторы поддержки Sony также подтвердили закрытие магазина в ТЦ «Афимолл Сити» из-за проблем с поставками. Еще три розничные точки Sony в Москве будут работать до лета для распродажи остатков товара.

Помимо азиатских компаний, магазины немецкого Bosch также начали закрываться.

До этого сообщалось, что сеть магазинов техники и электроники restore: откроет дополнительные зоны тест-драйва очков дополненной реальности Apple Vision Pro в своих магазинах в Москве, 26 февраля — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

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