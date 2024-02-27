Правительство утвердило правила отчуждения федерального имущества

Правительство РФ утвердило порядок подготовки решений об отчуждении федерального имущества. Об этом сообщается на сайте Кабмина РФ.

Согласно постановлению правительства, его целью продажи российского госимущества, на которое не распространяются нормы приватизации, может быть создание условий для привлечения инвестиций, модернизации и технологического развития экономики.

Документом предусмотрено, что основанием для названных выше действий могут быть указания главы государства, а также поручения премьер-министра или его заместителя, координирующего работу по вопросам управления госсобственностью.

Соответствующие решения правительства будут предусматривать способ и сроки отчуждения, порядок определения цены, оплату, передачу имущества покупателю и другие условия продажи. Для сделок с инвестиционными условиями дополнительно должны оговариваться целевые показатели их достижения, порядок проведения контроля за выполнением, а также форма и периодичность предоставления отчетности.

Агентство РБК ранее передавало, что глава российского правительства Михаил Мишустин одобрил, начиная с 1 марта этого года, запрет экспорта бензина на шесть месяцев.

Сообщалось также, что участников специальной военной операции (СВО) предложили освободить от уплаты процентов по потребительским кредитам.

Ранее правительству России предложили создать отечественную игровую консоль.