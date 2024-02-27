В Греции раскрыли, когда ЕС может договориться по конфискации активов России

Европейские страны могут прийти к соглашению об изъятии прибыли от российских финансовых активов в течение нескольких месяцев. С таким заявлением выступил спецпосланник Греции по Украине Спирос Лампридис, чьи слова передает телеканал France24.

«Мы собираемся это сделать. Думаю, это вопрос нескольких месяцев», — заявил он.

Согласно информации спецпосланника, Еврокомиссия уже занимается вопросами юридической и практической реализацию конфискации активов РФ с целью создания фонда восстановления Украины. Он также добавил, что примерная сумма освоенных средств составит €50 — 60 млрд.

При этом Лампридис выразил уверенность, что Россия в долгу не останется и может в качестве ответной меры аналогичным образом заморозить финактивы западных компаний, держащихся на ее территории.

Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о подготовке проекта, устанавливающий порядок обмена замороженными за рубежом активами российских граждан.

Ранее премьер Британии призвал Запад быть смелее в вопросе конфискации активов России