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Стало известно, к чему может привести ошибка в паспортных данных

«Известия»: ошибка в паспорте может привести к блокировке сделок с недвижимостью

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Depositphotos

Юрист, специалист по недвижимости Дмитрий Желнин сообщил, что ошибка в паспортных данных может стать причиной проблем в сделках. Об этом пишут «Известия».

«Ошибки в личных данных в документах, такие как неправильное написание имени или места рождения, могут существенно усложнить процессы, связанные с недвижимостью, от покупки до продажи и наследования», — сказал он.

По его словам, ошибки могут взывать сомнения у проверяющих специалистов.

Эксперт отметил, что сначала необходимо исправить ошибки в документах, обратившись в МВД РФ.

До этого в МВД России сообщили, что появившиеся в социальных сетях сообщения о массовых проблемах с российскими загранпаспортами, из-за которых россияне не могут отправиться за границу, не соответствуют действительности. В подразделениях по вопросам миграции МВД России резкого увеличения числа обращений граждан с просьбами о замене заграничных паспортов не зафиксировано, добавили там.

Ранее россиянам рассказали, как получить компенсацию за бракованный загранпаспорт.

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