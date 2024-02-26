Стало известно, какие машины россияне планируют купить в кредит в 2024 году

Более четверти — 27% — опрошенных россиян в 2024 году планируют купить в кредит подержанные иномарки привычных западных брендов, а 24% россиян хотят приобрести в кредит новые китайские автомобили — самыми популярными марками оказались Haval, Chery и Geely. Это следует из опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру», результаты которого есть у «Газеты.Ru».

12% респондентов намерены поддержать отечественный автопром — новые российские автомобили можно приобрести по льготным программам кредитования, а 3% опрошенных рассматривают покупку новых машин европейских, японских или корейских производителей, завезенных в Россию по параллельному импорту. 34% ждут снижения цен на автомобили, поэтому пока повременят с покупкой.

«Объемы автокредитования увеличиваются не только из-за высокого спроса, но и благодаря росту цен на автомобили, который значительно повышает средний чек займа. При оформлении автокредита многие заемщики все еще отдают предпочтение автомобилям с пробегом западных производителей, ведь они привычнее как в управлении, так и в обслуживании», — прокомментировал исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

По его словам, доля кредитов на подержанные автомобили будет постепенно снижаться: несмотря на массовый уход европейских автобрендов, на рынке представлен широкий ассортимент китайских и отечественных машин в разных ценовых сегментах. Автоконцерны из КНР предлагают клиентам скидки, субсидии и рассрочки при покупке, а некоторые марки подпадают под госпрограммы льготного автокредитования, добавил Баджурак.

«Так увеличение доли отечественных комплектующих в Haval Jolion позволит покупателям приобрести эту модель по сниженной ставке наравне с машинами Lada. В 2023 году в России стартовали продажи иранских автомобилей, в этом году их ассортимент должен быть расширен, также в отечественном авторынке заинтересованы индийские и африканские производители», — заключил эксперт.

Аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» в конце февраля опросили 5 тысяч россиян в возрасте от 18 до 60 лет и выяснили, какие автомобили они планируют приобрести в кредит.

По данным Национального бюро кредитных историй, в 2023 году было выдано рекордное количество автокредитов на сумму 1,32 трлн. руб., что на 98,4% больше, чем за весь 2022 год, а количество выданных займов на новые автомобили и машины с пробегом в январе 2024 года увеличилось на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее в России оценили, что будет с автокредитованием в 2024 году.