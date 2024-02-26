Минфин предупредил об ответных мерах при изъятии активов РФ за рубежом

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что любые действия с российскими замороженными активами за границей будут иметь симметричный ответ. Его слова приводит РИА Новости.

По словам чиновника, в министерстве следят за решением западных стран по золотовалютным резервам РФ.

«У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ», — поделился Силуанов.

Он добавил, что другие страны делают собственные выводы из ситуации вокруг российских активов. К примеру, КНР сокращает свое участие в американских ценных бумагах.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам и лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале отреагировал на возможность изъятия заблокированных российских финансовых активов. По его словам, изъятие российских активов поставит крест на инвестиционной привлекательности США и Европы.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.