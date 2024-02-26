Силуанов заявил о болезненности происходящих в мировой экономике глобальных сдвигов

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в мировой экономике происходят сдвиги, развивающиеся экономики уже обошли по потенциалу государства G7, а подобная трансформация безболезненно не проходит. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Силуанова, быстрая динамика развивающихся экономик свидетельствует о том, что в мире происходят сдвиги глобальные экономические сдвиги. Он напомнил об исследованиях экономиста Рэя Далио о неоднократной смене формаций в мире. В них Далио отмечал, что страны, экономика которых перестает развиваться, уступают место другим государствам, и на этом стыке всегда происходят политические обострения.

Глава Минфина подчеркнул, что сейчас наступил действительно переломный момент, когда государства с развивающимися экономиками уже обогнали по потенциалу членов «Большой семерки». Силуанов отметил, что подобная трансформация безболезненно не проходит.

По словам министра, от санкций, введенных против России, страдают все. Несмотря на санкции, подчеркнул Силуанов, российская экономика выдержала и за прошлый год она выросла на 3,6%. Глава Минфина отметил, что на 3,5% выросло промышленное производство, реальные доходы граждан увеличились на 5,4%.

Министр подчеркнул, что власти принимают меры по обеспечению технологической и финансовой независимости России, и эти меры уже дают результаты.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что ведомство улучшило прогноз по росту ВВП России в 2023 году до 3,5%.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.