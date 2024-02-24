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Страны Западной Африки сняли все санкции с Нигера

ЭКОВАС сняло все политические и экономические санкции с Нигера

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Francis Kokoroko/Reuters

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) решило отменить все ранее введенные санкции против Нигера. Информацию об этом публикует агентство Reuters.

Решение было одобрено на чрезвычайном саммите Сообщества в Абудже (Нигерия).

В прошлом году ЭКОВАС ввел политические, экономические и торговые санкции в связи с приходом к власти в Нигере в конце июля 2023 года группы военных из президентской гвардии, которые отстранили от власти президента Мохамеда Базума.

30 января в ЭКОВАС поступило официальное уведомление властей Нигера о выходе страны из состава организации.

2 декабря Буркина-Фасо и Нигер приняли решение выйти из всех органов регионального объединения «Сахельская пятерка» (G5), включая объединенные силы.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь с 26 на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе обеспокоены растущим влиянием России на страны Африки.

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