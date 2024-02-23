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США ввели санкции в отношении российских и иностранных компаний

Минторг США ввел санкции против 63 компаний из России и восьми фирм из Китая

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении российских и иностранных компаний. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В общей сложности в санкционный список внесли 93 компании. Под рестрикции попали 63 компании из Российской Федерации, восемь – из Китая, 16 – из Турции, четыре – из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), две – из Киргизии, по одной из Индии и Южной Кореи.

Как заявили в минторге, организации включили в санкционный список «на основе информации о том, что они оказывали существенное содействие вооруженным силам и/или военно-промышленному комплексу России». Там утверждают, что компании участвовали в поставках подсанкционной микроэлектроники в РФ, где она использовалась в интересах вооруженных сил и спецслужб.

23 февраля президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о введении более 500 новых санкций против России

До этого минторг США ввел экспортные ограничения против 28 юридических лиц из России.

Среди них — российские компании «Северо-Запад», АО «РосАэро», ООО «Дельфин Алабуга» и «Альбатрос». Санкции также были введены против компаний из Армении, Белоруссии, Бельгии, Германии, Казахстана, Кипра, Китая и Нидерландов.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.

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