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Контрольный пакет акций ЕМС купил менеджмент компании

Акционеры ЕМС продали контрольный пакет акций менеджменту клиники

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Российская детская клиническая больница

Акционеры компании «Юнайтед Медикал Груп» (EМС), в числе которых был Игорь Шилов, продали контрольный пакет акций сети клиник ЕМС ее менеджменту. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, новыми собственниками 51% акций стали генеральный директор Андрей Яновский, финансовый директор Дмитрий Шмелев и директор по персоналу Светлана Миклуха.

По словам Яновского, сделка будет способствовать повышению стандартов корпоративного управления ЕМС и позитивно воспринята рынком. Компания продолжит развитие в интересах всех заинтересованных сторон.

ЕМС была основана в 1989 году французским бизнесменом Андре Кобулоффом, который в 2006 году продал ее аптечной сети «36,6». В 2008 году компанию приобрел Игорь Шилов. ЕМС является крупнейшим частным медицинским оператором в России, в ее сеть входят 6 многопрофильных клиник и ряд специализированных центров.

В декабре 2022 года юрлицо ЕМС было перерегистрировано с Кипра в Калининградскую область РФ. Это вызвало приостановку торгов депозитарными расписками компании на Мосбирже. Однако 1 февраля 2024 года торги возобновились, и акции ЕМС тогда подскочили на 27%.

До этого японский производитель стекла AGC объявил о продаже двух своих заводов в России.

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