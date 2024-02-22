Стало известно, сколько денег в РФ пытались пустить в теневой оборот

Российские банки по итогам 2023 года не допустили в теневой оборот около 370 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росфинмониторинг.

Как отметили в службе, это демонстрирует высокий уровень адаптивности финансовых организаций к новым рискам.

«По оценкам Росфинмониторинга, банки демонстрируют высокий уровень адаптивности к новым рискам, что проявляется в достаточно активном применении превентивных мер. Так, по итогам 2023 года банки не допустили в теневой оборот порядка 370 млрд рублей», — сообщили в ведомстве.

Специалисты отмечают высокую адаптивность российских банков к новым рискам в сфере ПОД/ФТ. Это проявляется в активном использовании превентивных мер, позволяющих не допустить попадания средств в теневой оборот.

Накануне стало известно, что лицензия у АО «КИВИ банк» была отозвана Центробанком России. Регулятор указал на нарушения банком законодательства о банковской деятельности и о легализации доходов. КИВИ банк также связывали с теневым бизнесом, включая переводы в пользу криптообменников и онлайн-казино.

Ранее экономист дал совет владельцам киви-кошельков.