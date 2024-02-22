В РФ зарегистрировали объединяющее иностранных военкоров информагентство

В России зарегистрировано информационное агентство International Reporters, объединяющее работающих в стране иностранных военных журналистов. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства.

«Наша команда закончила процедуру технического запуска и начала работать в полноценном режиме», — сказано в сообщении.

Информационное агентство International Reporters было образовано в 2023 году. Инициативу его создания поддержал президент РФ Владимир Путин.

22 февраля на сайте агентства вышло интервью с пресс-секретарем российского лидера Дмитрием Песковым. В нем он заявил о важности того, чтобы в СМИ работали настоящие патриоты своих стран. Он также назвал свою работу пресс-секретарем президента РФ «очень интересной профессией». Песков отметил, что никогда не был журналистом и «родом из дипломатии», но очень ценит опыт службы в российском министерстве иностранных дел.

Представитель Кремля также высказал мнение, что было бы неправильным линейно приравнивать военкоров к участникам спецоперации на Украине.

Ранее Медведев призвал блокировать деструктивные вещи в интернете.