МТС запустила абонементы на связь

МТС запустила для своих пользователей абонементы на связь сроком до 12 месяцев, сообщает пресс-служба компании.

«Для нас важно предоставлять всем абонентам максимальный выбор, поэтому мы активно работаем над разработкой новых экосистемных предложений, в том числе на связь», — отметил генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Он отметил, что при оформлении абонемента клиент получает значительную скидку и ему не надо подключать автоплатеж, так как сумма списывается единовременно.

Губанов добавил, что стоимость абонемента будет зависеть от региона проживания пользователя.

Ранее в МТС рассказали, что к концу 2023 года более трети звонков (38,4%) в сети МТС совершались с использованием технологии качественной передачи речи (VoLTE). В компании отметили, что в конце 2022 года доля таких звонков составляла 29,2%.

Также, по данным МТС, общая длительность разговоров в сети LTE в 2023 году выросла на 43,8%.