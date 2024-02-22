Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Академик о доходах россиян в 2013 году: «зарплата была выше, чем сегодня»

Академик Глазьев: доходы россиян в 2023 году оказались ниже, чем в 2013-м

close
100%
Shutterstock

В 2023 году доходы россиян начали приближаться к тем, которые фиксировались в 2013 году, однако они все же оказались ниже, чем 10 лет назад. Об этом Tsargrad.tv рассказал академик РАН Сергей Глазьев.

Он отметил, что по итогам прошлого года заработная плата у населения выросла более чем на 5%, а цены в розничной торговле — на 6%. По словам эксперта, на этот фактор оказывает влияние действия Центробанка в отношении инфляции.

«В этом году хороший рост. Но сравните. До того, как нынешнее руководство Банка России начало упражняться по рекомендациям Международного валютного фонда, у нас зарплата была выше, чем сегодня, в реальном выражении», — уточнил Глазьев.

19 февраля президент России Владимир Путин поручил правительству в 2024 году уделить особое внимание повышению реальных доходов населения. В целом поручение направлено на снижение уровня бедности. Отмечается, что правительство РФ совместно с региональными властями и Центробанком должны уделить особое внимание поддержке семей и обеспечению народосбережения на период до 2030 года.

Также в поручении затронут вопрос укрепления финансового экономического и технологического суверенитета страны. Путин поручил кабмину и ЦБ России сделать акцент на развитие международных платежей.

Ранее депутаты предложили освободить некоторых россиян от подоходного налога.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами