Академик о доходах россиян в 2013 году: «зарплата была выше, чем сегодня»

В 2023 году доходы россиян начали приближаться к тем, которые фиксировались в 2013 году, однако они все же оказались ниже, чем 10 лет назад. Об этом Tsargrad.tv рассказал академик РАН Сергей Глазьев.

Он отметил, что по итогам прошлого года заработная плата у населения выросла более чем на 5%, а цены в розничной торговле — на 6%. По словам эксперта, на этот фактор оказывает влияние действия Центробанка в отношении инфляции.

«В этом году хороший рост. Но сравните. До того, как нынешнее руководство Банка России начало упражняться по рекомендациям Международного валютного фонда, у нас зарплата была выше, чем сегодня, в реальном выражении», — уточнил Глазьев.

19 февраля президент России Владимир Путин поручил правительству в 2024 году уделить особое внимание повышению реальных доходов населения. В целом поручение направлено на снижение уровня бедности. Отмечается, что правительство РФ совместно с региональными властями и Центробанком должны уделить особое внимание поддержке семей и обеспечению народосбережения на период до 2030 года.

Также в поручении затронут вопрос укрепления финансового экономического и технологического суверенитета страны. Путин поручил кабмину и ЦБ России сделать акцент на развитие международных платежей.

Ранее депутаты предложили освободить некоторых россиян от подоходного налога.