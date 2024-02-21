Крупный британский банк отменил планы по продаже российской «дочки»

Британский банк HSBC прекратил рассматривать свой бизнес в России как актив для продажи, следует из презентации кредитной организации к годовому отчету за 2023 год.

«Вероятность сделки стала менее определенной. В связи с этим бизнес перестал классифицироваться как предназначенный для продажи. Ранее признанный убыток в $0,2 млрд был скорректирован», — говорится в сообщении.

При этом в HSBC подчеркнули, что все еще намерены уйти из России.

Британский банк объявил о соглашении по продаже своей российской «дочки» Экспобанку еще в июле 2022 года. На днях, 19 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее Экспобанку приобрести 100% в российском «Эйч-эс-би-си банке».

До этого Путин также разрешил сделки с акциями ПАО «Группа Ренессанс страхование», Ozon Holdings Plc. и «Яндекс банка».

Ранее HSBC приостановил входящие и исходящие переводы для РФ и Белоруссии.