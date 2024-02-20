Путин согласовал проведение сделок с акциями АО «Полиметалл»

Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил сделки с акциями российской горнорудной компании, занимающейся добычей серебра, золота и меди «Полиметалл». Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Разрешить совершение сделок (операций) с <...> акциями акционерного общества «Полиметалл», — указывается в документе.

В пояснительной записке указывается, что глава государства также согласовал совершение сделок с долями в уставном капитале компании «Тасеевское», которое занимается добычей руд и драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы).

«Разрешить совершение сделок (операций) с долями в уставном капитале ООО «Тасеевское», — сказано в ней.

Накануне Путин подписал распоряжение, позволяющее российскому Экспобанку приобрести 100% акций HSBC «Эйч-эс-би-си банка» (дочки международной кредитной организации HSBC).

Ранее Путин рассказал о необратимых переменах в странах «золотого миллиарда».