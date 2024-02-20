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Путин назвал дефицит рабочей силы на рынке труда в РФ

Путин: на рынке труда РФ не хватает примерно 2,5, млн человек

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Сергей Савостьянов/Pool/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в рамках форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» заявил, что на российском рынке труда не хватает примерно 2,5 млн человек. Его слова передает ТАСС.

По словам президента, число безработных достигает 450-460 тыс. человек.

«У нас есть потребность на рынке труда для работодателей <...> — не хватает 2,5 млн человек. Это то, что вот сейчас бизнес наш готов предложить», — отметил Путин.

В качестве примера он привел строительный сектор и промышленность, которые готовы прямо сейчас принимать людей сотнями тысяч.

До этого независимый HR-специалист Зулия Лоикова говорила, что в ближайшие 50 лет роботы не смогут заменить сотрудников, работающих в сфере образования, медицины, недвижимости, гостиничного и ресторанного бизнеса, в частности, не будут предоставлять услуги психологов, врачей, нянь, сиделок, служителей церкви.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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